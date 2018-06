La actriz porno Mia Khalifa transmutada en hija olvidada del candidato Gustavo Petro, acusaciones de bioterrorismo por unas picaduras de abejas y montajes de todos los colores son algunas de las noticias falsas de la campaña para las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia.

Y, cómo no, fueron las redes sociales donde ardieron estas noticias que han encontrado el impulso necesario para propagarse en medio del debate y ser replicadas por miles de incautos que no son capaces de distinguir la realidad de la ficción al verlo en Facebook, Twitter o WhatsApp y no dudan en difundirlo.