La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, acudió hoy a una fiscalía para declarar sobre una trama de chantajes que ella misma reveló el lunes y que está orientada a anular el proceso en la Corte Suprema contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por espionaje político.

"He narrado casi todo lo que (el magistrado Hernán De León) me dijo, fundamentalmente cuando me reafirmó en varias ocasiones que lo habían grabado y cuando me indicó también que el caso se iba a caer, el caso lo iban a tumbar, el caso se iba a anular. Todos estos hechos los he venido a narrar a la Fiscalía", dijo Porcell a los medios.