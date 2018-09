El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descartó hoy que pueda haber diálogo entre su país y Estados Unidos mientras se mantenga la "aberrante actitud" de la administración de Donald Trump hacia la isla.

"Queremos diálogo, pero tiene que ser entre iguales, que se nos respete y no se nos condicione nuestra soberanía y nuestra independencia, porque no aceptamos imposiciones y no estamos dispuestos a hacer concesiones", sentenció el mandatario en una entrevista con Telesur, la primera desde que llegó al cargo en abril pasado.