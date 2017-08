Diosdado Cabello, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela y uno de los hombres fuertes del chavismo, reiteró que está abierto a cualquier investigación ante los señalamientos de corrupción, porque según aseguró "no van a encontrar nada".

"Yo me pongo a la orden de las autoridades hoy mañana y siempre (...) Que me investiguen lo que quieran. Ojalá uno tuviera la oportunidad de irse y decir investíguenme lo que quieran, me pongo a la orden de las autoridades. Investiguen lo que quieran", afirmó en una entrevista difundida hoy por el canal privado Televen.