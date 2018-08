En la imagen, el presidente del opositor Partido Justicialista (PJ), la histórica formación peronista de Argentina, José Luis Gioja (c). EFE/Archivo

José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista (PJ), histórica formación peronista, aseguró hoy que se está haciendo "un circo" en torno a la ex jefa de Estado y actual senadora Cristina Fernández (2007-2015), imputada por su presunta participación en una red de sobornos durante su Gobierno.

"Yo creo que la quieren ver vapuleada, no sé si presa porque me parece que no van a poder", remarcó Gioja en una entrevista con FM La Patriada.