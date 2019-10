El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) de España, Pepe Álvarez, pidió el Nobel de Paz para Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde 2018, y defendió su libertad frente a la "conspiración" que busca apartar al expresidente brasileño del tablero político.

"Nunca he dudado de la integridad de Lula, he tenido la oportunidad de reunirme con él en Barcelona y me parece que las acusaciones no se sostienen", señaló Álvarez en una entrevista con Efe en Sao Paulo.