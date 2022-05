20 may. 2022

EFE Washington 20 may. 2022

Estados Unidos ya ha comenzado a enviar las invitaciones para la Cumbre de las Américas pero no descarta ampliar la lista de convidados al evento, dijo este viernes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El portavoz confirmó que los primeros mensajes empezaron a enviarse el jueves, pero no dijo a qué países se han mandado hasta el momento y aclaró que la lista final no se hará pública "hasta que no hayan sido enviadas todas las invitaciones".