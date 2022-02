El acuerdo alcanzado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un nuevo programa que permita refinanciar deudas por más de 40.000 millones de dólares generaron fuertes discrepancias dentro del oficialismo argentino, que han desembocado en la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del grupo en Diputados y en la petición de cambios en el acuerdo.

"He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI", expresó Kirchner —hijo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de la también exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández— en un comunicado difundido el lunes.