El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, bajo arresto domiciliario, pidió hoy al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que no lo visite y lo conminó ir a las tumbas de los 101 muertos que han dejado las protestas opositoras venezolanas.

"Yo no quiero que usted venga a visitarme, no me visite (...); le pido que vaya a visitar las tumbas, que por lo menos lleve un ramo de flores a las tumbas de esos héroes (...), y también las cárceles donde están siendo torturados, humillados y mancillados más de 470 presos políticos", dijo en un vídeo que difundió en Youtube.