EFE Nueva York 13 may. 2019

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio (c). EFE/Archivo

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunciará esta semana si concurre o no a la campaña para las primarias del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU.

"He estado hablando con mi familia, esta semana tomaremos una decisión final y la anunciaré esta semana, pero hasta que no haya tomado una decisión, no tiene sentido hablar sobre esta cuestión", dijo el alcalde en respuesta a un periodista, durante una ceremonia celebrada este lunes en la ciudad.