El canciller de Perú, Ricardo Luna, descartó hoy la reunión de mandatarios planteada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para reanudar el diálogo político en Latinoamérica, al considerarla una "invitación informal" sin claridad.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que "esta invitación no está hecha con claridad, no se sabe cuál es la temática, no se sabe a quién está invitando, ni para qué, ni por qué".