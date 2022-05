27 may. 2022

EFE Bogotá 27 may. 2022

El candidato colombiano Hernández: "Si es populista no robar, sí soy populista"

Rodolfo Hernández acude a las urnas el domingo confiado en que será el presidente de Colombia gracias a "no ponerse disfraz" para dirigirse a los ciudadanos, con un discurso por el que se le acusa de populismo pero que le ha encumbrado en las últimas semanas y al que responde orgulloso: "Si es populista no robar, sí soy populista y me tiene sin cuidado".

"Todo tiene que ver con el robo de la plata pública", insiste en una entrevista con Efe el ingeniero Hernández desde su apartamento en el barrio de Bogotá donde más se cotiza el metro cuadrado, en una afirmación en línea con el discurso contra la corrupción en el que ha basado su campaña.