El presidente de la encuestadora venezolana Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró hoy que el chavismo gobernante en el país desde 1999 perderá los comicios regionales previstos para octubre y la elección presidencial que debe realizarse a finales de 2018.

"El gobierno venezolano no puede ir a unas elecciones presidenciales en condiciones normales y ganar, no existe, (...) no puede ganar", dijo el economista durante una entrevista con el canal privado Globovisión, en la que consideró "prácticamente imposible" que el presidente Nicolás Maduro sea reelegido.