El embajador estadounidense en Panamá, John Feeley, renunció a su cargo por su desacuerdo con las políticas del presidente, Donald Trump, según la CNN, aunque el Departamento de Estado mantiene que se debe a "motivos personales".

"Juré servir fielmente al presidente y su Administración de manera apolítica, incluso cuando no estuviera de acuerdo con ciertas políticas. Mis instructores me dejaron claro que si creía que no podía hacer eso, estaría obligado a renunciar. Ese tiempo ha llegado", escribió el diplomático.