El funcionario de la ONU Herledy López, que fue liberado hoy tras permanecer secuestrado desde el pasado 3 de mayo por una disidencia de las FARC, afirmó hoy que nunca le dieron información acerca de por qué ese grupo lo plagió.

"No tuve información, no supe qué estaban pidiendo ni del proceso de negociación. Nunca me dijeron la causa ni el proceso", dijo López a periodistas nada más aterrizar en Bogotá.