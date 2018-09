El exministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró hoy que "(Evo) Morales no aceptará la sentencia si no lo favorece", en alusión al fallo que este lunes dará a conocer la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, tras la demanda marítima que interpuso Bolivia.

"Morales no aceptará la sentencia si no lo favorece, aunque se declarará vencedor en cualquier otro escenario intermedio. Ya expresó, con su habitual candor, que si las cosas no salen bien en La Haya, tiene otras alternativas en vista", recalcó el exjefe de la diplomacia chilena.