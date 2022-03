Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirmó este lunes que no puede "comer ni dormir", desde que se rebeló la semana pasada contra el Gobierno de Daniel Ortega, y lamentó haber recibido críticas de algunos sectores de la oposición nicaragüense.

"Estoy en un proceso emocional muy fuerte y me duele mucho cuando personas que se llaman demócratas te dicen que no basta con lo que has hecho y que te tienes que arrastrar y pedir perdón. No saben por lo que estoy pasando", contó a Efe en una entrevista telefónica.