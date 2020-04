El exministro Sergio Moro alertó este domingo sobre una campaña de noticias falsas para "descalificarle", dos días después de haber presentado su renuncia como titular de Justicia al alegar injerencias del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en investigaciones del Poder Judicial.

"He visto una campaña de fake News en las redes sociales y en grupos de whatsapp para descalificarme. No me preocupo, ya pasé por eso antes y después de la (operación) Lava Jato", aseguró el exmagistrado en sus redes sociales.