El exnegociador de paz y actual candidato a la Presidencia colombiana Humberto de la Calle aseguró hoy que la suspensión de la campaña electoral del partido FARC por las protestas ciudadanas en su contra afecta a la democracia.

"Claro que afecta a la democracia. La democracia es controversia, eso me parece muy bien, la indignación también, pero no el atropello que es lo que estamos viendo. Es un camino extraordinariamente riesgoso, no podemos seguir por ahí, hay que garantizar el respeto para todos", dijo De la Calle en un vídeo difundido por su campaña.