El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) reconoció que "ciertamente" hubo corrupción en su Gobierno, pero afirmó que nunca supo, ni participó de ella, en declaraciones que publica hoy el portal UOL.

"No puedo decir ¡Ah, no hubo corrupción en mi Gobierno!. Ciertamente hubo corrupción en mi Gobierno. Yo que no participé, yo que no sabía, no era favorable", comentó Cardoso, uno de los referentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb).