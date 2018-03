El expresidente de Costa Rica y exdirector del Foro Económico Mundial, José María Figueres, criticó hoy la mezcla de la religión con la política e hizo un llamado a votar con "conciencia" en la segunda ronda electoral del próximo 1 de abril en el país centroamericano.

"No conozco un país en el que mezclar acervo religioso y política haya salido bien. No me refiero a la espiritualidad o a ser creyente, porque la mayoría lo somos; me refiero a que creo en un Estado laico", declaró Figueres en un vídeo colgado en sus redes sociales.