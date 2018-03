El expresidente de Guatemala Álvaro Colom, acusado de integrar una red de corrupción junto a su gabinete de Gobierno para defraudar al Estado 35 millones de dólares, negó hoy los hechos de los que lo acusan.

"Yo no me confabulé con nadie", declaró Colom, que gobernó bajo el paraguas del partido socialdemócrata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) entre 2008-2012, y al que la fiscalía le imputó los delitos de fraude y malversación, igual que los once miembros de su gabinete detenidos desde el 13 de febrero.