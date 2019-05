20 may. 2019

EFE Miami 20 may. 2019

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirma que el hecho de que Juan Guaidó no haya sido detenido "no significa que no haya sido judicializado o investigado" y apunta que los tiempos los marca "el curso de la investigación".

De esa manera Saab, en el cargo desde 2017, respondió en una entrevista con Marcelo Longobardi, de CNN en Español, a una pregunta acerca de si el Gobierno de Nicolás Maduro no se atreve con Guaidó, dado que no ha corrido la misma suerte que el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Édgar Zambrano, y otros opositores.