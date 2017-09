El Gobierno de Guatemala no tendrá hoy su reunión semanal del Gabinete de Gobierno después de que la semana pasada renunciaran tres ministros por la crisis política que vive el país, aunque estas dimisiones aún no han sido aceptadas por el presidente Jimmy Morales.

"Hoy no hay Gabinete", ese fue el breve mensaje con el que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó a los periodistas y medios de comunicación que este lunes no se celebraría la tradicional reunión, para la que todavía no hay fecha.