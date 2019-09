El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, manifestó este domingo que le pedirá a las Naciones Unidas una sanción internacional contra países como Colombia, Paraguay y Bolivia, que, a su juicio, venden armas ilegales a los grupos criminales y han provocado un "genocidio" en su estado.

"Estamos con todas las acciones para retirar las armas y trabajando ahora junto a las Naciones Unidas para llevarles realmente la causa del genocidio de Río de Janeiro, que no es por el gobernador", declaró Witzel a periodistas en la Cidade do Rock, donde se celebra el festival musical Rock in Río.