El Gobierno de Brasil cargó contra la revista británica The Economist, a la que acusa de crear una narrativa "falaz, histriónica y exagerada", después de un reportaje crítico contra la gestión del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

En una serie de tuits publicados la noche del domingo, la Secretaría de Comunicación del Gobierno (Secom) asegura que The Economist "entierra la ética periodística" y "extrapola todos los límites del debate público" en su cuaderno especial, titulado "Time to go" (Hora de irse) y en el que aparece el Cristo Redentor con falta de aire.