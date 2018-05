21 may. 2018

EFE Bogotá 21 may. 2018

El Gobierno colombiano no reconoce las elecciones venezolanas por la falta de garantías

La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró hoy que el Gobierno de su país no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela porque considera que no hubo "garantías", tal y como había anticipado el presidente Juan Manuel Santos.

"El Gobierno colombiano había reiterado en numerosas ocasiones que no iba a reconocer estas elecciones que se produjeron ayer por falta de garantías, por no ser transparentes, por no tener observación internacional", afirmó la ministra de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa.