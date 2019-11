Argentina no ha recibido petición de asilo político por parte de Evo Morales, que renunció este domingo a la Presidencia de Bolivia en medio de las fuertes protestas en ese país, confirmó el canciller argentino, Jorge Faurie.

"Todavía no tenemos ninguna indicación en ese sentido. No podemos confirmar algo de esa índole. (El asilo) había que pedirlo y esto no ocurrió", expresó el ministro de Relaciones Exteriores al canal TN, después de que diversos medios periodísticos advirtieran de que Morales podría haber solicitado refugio en el país vecino.