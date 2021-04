El hijo de Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, planea presentarse como candidato a gobernador del estado de Nueva York en las elecciones del próximo año.

Andrew Giuliani está "considerando muy seriamente" una candidatura, según adelantó este miércoles al diario The Washington Examiner y confirmó poco después a otros medios como The New York Times.