El juez federal brasileño Sergio Moro, responsable de la instrucción del caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, afirmó hoy en Sao Paulo que es un admirador de los buenos políticos, pero descartó una posible candidatura presidencial como algunos sectores de la sociedad han propuesto.

"La política es bella y existen buenos políticos, pero se necesita un perfil y no me veo con ese perfil. Decidí mi carrera por la magistratura y no seré candidato", declaró Moro durante la apertura del foro 'Mitos y hechos de la Justicia brasileña', promovido en Sao Paulo por la radio privada Jovem Pan.