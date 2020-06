El Levantamiento Indígena, la temida protesta de los pueblos originarios de Ecuador, cumple esta semana treinta años desde su primera convocatoria, con objetivos que siguen siendo actuales: "No al FMI, No a la deuda", "No al imperialismo" y por un "Estado plurinacional".

Una mejor distribución de la tierra para los campesinos, la oposición a políticas económicas impopulares y el apoyo a demandas de otros sectores como el de estudiantes y sindicatos, fueron elementos que entonces llevaron a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a convocar al levantamiento contra el Gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja (1988-1992).