El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, afirmó este sábado que la discusión de una polémica propuesta de ley de agentes extranjeros sigue y que el oficialismo no está dispuesto a archivarla.

"No, no estamos dispuestos a archivarla, eso todavía está en discusión, eso está todavía abierto. No es algo que lo hemos definido", dijo Castro a periodistas en el marco de un evento religioso que marcó el final de las fiestas patronales de la capital salvadoreña.