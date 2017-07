El máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, aseguró hoy que se siente "mucho mejor" luego de ser internado el domingo en una clínica de Villavicencio (centro) por un "accidente cerebral isquémico transitorio".

"Hoy me siento mucho mejor y agradecido por todos los mensajes que me han enviado. Sus muestras de afecto y solidaridad me llenan de ánimo", escribió alias "Timochenko" en su cuenta persona de Twitter.