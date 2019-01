El ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, descartó hoy renunciar a su cargo, después de que la oposición señalara su intención de presentar una acusación constitucional en su contra tras las últimas informaciones en torno al crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

"Lo que he hecho, y tengo mi conciencia absolutamente tranquila, es que no sólo he cumplido con rigor toda la ley, sino que además he hecho cumplir la ley. He cumplido la Constitución, he cumplido la ley y he hecho que se cumpla la Constitución, y que se cumpla la ley", recalcó Chadwick.