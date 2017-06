El defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, dijo hoy que el líder opositor preso Leopoldo López "no tiene signos" de haber sido "salvajemente torturado", luego de señalar que su institución constató la situación en la que se encuentra el político.

"Constató la Defensoría del Pueblo y quedó levantado en acta que el ciudadano Leopoldo López no tiene signos de haber sido, como se dijo, salvajemente torturado, no, no, nada de eso", dijo William Saab al canal estatal VTV, en referencia al video difundido el pasado viernes en el que López grita "me están torturando".