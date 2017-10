Voluntad Popular (VP), el partido fundado por el opositor venezolano bajo arresto domiciliario Leopoldo López, no participará en la elección de alcaldes que se celebrará en diciembre como una forma de protesta contra el sistema electoral del país petrolero, que señalan como fraudulento.

"No seremos partícipes de un nuevo fraude contra nuestro pueblo, y responsablemente instamos a los demás partidos de la unidad a no participar de manera alguna en las mismas para no convalidar un fraude anunciado", dijo hoy el coordinador nacional de la formación, el diputado Freddy Guevara.