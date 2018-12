El partido opositor Voluntad Popular (VP), del político preso Leopoldo López; y Primero Justicia (PJ), en el que milita el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles; desconocieron hoy los comicios de concejales celebrados el domingo y en los que arrasó el chavismo.

Estos partidos, que no participaron en los comicios por estar inhabilitados debido a que no postularon candidatos en procesos electorales anteriores que también consideraron una "farsa", reiteraron hoy que lo celebrado ayer no fueron "elecciones".