El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró hoy que no tiene especial interés en si su antecesor Rafael Correa es capturado en relación a un caso de secuestro, después de que la Justicia ecuatoriana cursara a Interpol una orden de detención internacional.

"No me interesa si el señor Correa es apresado o no, no me interesa de forma particular, ya manifesté cuál era mi deseo interior: ojalá no sea culpable", declaró el mandatario ecuatoriano en una charla informativa con medios extranjeros celebrada hoy en la sede del Gobierno en Quito.