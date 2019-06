El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este sábado en una concentración del gobernante Partido Nacional en Tegucigalpa, que "no pasarán" aquellos que se dedican a "actos vandálicos para ver si ponen de rodillas al país".

"No vamos a regresar atrás; por ahí andan unos que han importado desde Venezuela los famosos comandos insurreccionales, por ahí vienen esos mismos año con año atacando la economía para ahogar al pueblo hondureño, ahí andan unos con un manual de Venezuela queriendo atacar a la empresa privada haciendo actos vandálicos para ver si ponen de rodillas al país. Pero aquí en Honduras no pasarán, no pasarán", expresó Hernández.