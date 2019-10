El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Ernesto Blume, consideró este miércoles que la posibilidad de restituir el Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra "es remota", después de que el órgano que lidera rechazara una medida cautelar para reponer el Parlamento.

"Es un tema que tenemos que analizar. No se puede descartar, pero me parece que esa posibilidad es remota, desde mi particular punto de vista", señaló Blume en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).