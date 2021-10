El presidente dominicano, Luis Abinader, aconsejó este domingo a sus compatriotas no viajar a Haití, debido a la falta de seguridad en el vecino país, que atraviesa una de las oleadas de violencia más graves de los últimos tiempos.

"Hemos advertido a los dominicanos que no vayan a Haití, que no hay seguridad, no vayan", dijo el gobernante a la prensa.