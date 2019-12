El presidente de Haití, Jovenel Moise, ignora las voces en la República Dominicana que piden la construcción de un muro entre ambos países asegurando, en una entrevista con Efe, que solo se preocupa por los asuntos de Haití y por mantener el principio del respeto a su soberanía.

"Soy el presidente de Haití. Lo que me interesa es proteger a los ciudadanos en Haití. Me interesa trabajar por el desarrollo de mi país. Me intereso porque los 27.750 kilómetros de tierra y casi 90.000 kilómetros de mar se respeten. Porque es lo que dice la Constitución", dijo Moise.