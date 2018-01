El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, pidió hoy en un encuentro con sus correligionarios en San Pedro, al este del país, el voto para el candidato del Partido Colorado a la presidencia, Mario Abdo Benítez, en las elecciones generales de abril de 2018

"El que no vaya a votar a la Lista 1, en este caso al senador Mario Abdo Benítez, que no me vote tampoco en lista de senadores", dijo Cartes, que ocupa el primer lugar en la lista del Senado en esas elecciones.