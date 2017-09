El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, compareció este lunes ante una comisión investigadora del Congreso sobre un polémico crédito de 20 millones de dólares otorgado por un banco estatal a un empresario importador de cemento.

"Puedo afirmar ante el pueblo que no he tenido alguna relación indebida. He honrado escrupulosamente el juramento que hice al tomar posesión de mi cargo", declaró Solís ante los diputados en una audiencia celebrada en la Casa Presidencial.