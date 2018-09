El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, aseguró hoy que en su país "no se puede lavar dinero", por lo que consideró que si se ingresó efectivo producto de la corrupción en Argentina no se pudo blanquear en Uruguay gracias a la "solidez" de su sistema financiero.

"Los dineros quizás entraron, todavía no se ha demostrado y desde Argentina no ha venido ninguna denuncia. Pero, si entraron, dada la solidez del sistema financiero y las medidas que hemos tomado, no la pudieron lavar", afirmó Vázquez a la prensa en relación con la llamada "ruta de dinero K (Kirchner)".