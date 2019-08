El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, será internado este jueves para ser sometido a pruebas médicas que aclaren la malignidad del nódulo pulmonar que tiene, según explicó este miércoles a Efe su médico, Mario Zelarayán, quien confirmó que el mandatario seguirá con su trabajo habitual.

El profesional cree que "lamentablemente" no hay opciones de que el nódulo no sea maligno, aunque aseguró que hasta no saber el alcance no puede establecerse ningún plan terapéutico.