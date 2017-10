El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, no llamó "idiota" al presidente estadounidense, Donald Trump, como asegura un informe de prensa publicado hoy, según afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

"El secretario de Estado no usó ese tipo de lenguaje para hablar sobre el presidente de Estados Unidos. No usa ese lenguaje para hablar sobre nadie. No dijo eso", dijo Nauert en una conferencia de prensa.