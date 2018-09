El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia, José Luis Barceló, aseguró hoy que las interceptaciones hechas por ese alto tribunal al celular del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez fueron legales.

"No es ilegal, la Corte no interviene de manera ilegal. Cuando lo hace es de acuerdo a los protocolos legales que establece la ley. Eso no es un error judicial, es una información que parece equivocada. Toca es establecer por qué aparece como número de contacto del representante ese número telefónico", manifestó a periodistas Barceló.