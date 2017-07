El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela comenzó hoy el proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que anunció minutos antes que no asistiría a la vista al no reconocer a esta corte y no se presentó en la sala.

Tras abrir la sesión el presidente del TSJ, Maikel Moreno, tomó la palabra el diputado oficialista Pedro Carreño, que inició la acción legal contra la fiscal con una denuncia por supuestas "faltas graves" en el desempeño de sus funciones.