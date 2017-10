El yihadista lleva retenido en el centro penitenciario de Guantánamo desde 2002, si bien su proceso no dio comienzo hasta el 2012, por lo que pasó once años y siete meses a la espera de juicio, un lapso de tiempo que, como recordó hoy el fiscal, no se tendrá en cuenta a la hora de aplicar la condena. EFE/Archivo